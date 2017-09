Uitblinkende Mokhtar helpt PEC langs Heracles

Het Overijsselse onderonsje tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo heeft zaterdagavond een late winnaar opgeleverd. Na negentig minuten gaf het scorebord een 2-1 stand aan in het voordeel van de thuisclub.



De Zwollenaren hadden binnen vijf minuten een voorsprong beet. Youness Mokhtar werd op links in de diepte gestuurd en hoewel de buitenspeler nog een enorme afstand moest overbruggen, lukte het hem om het strafschopgebied te bereiken én de 1-0 binnen te schieten.



PEC Zwolle was de bovenliggende ploeg in eigen huis en kreeg mogelijkheden om uit te lopen. Zo kopte Mustafa Saymak de bal net over en stuitte Mokhtar nu wel op doelman Bram Castro. Aan de andere kant hield Diederik Boer zijn ploeg overigens ook overeind met enkele reddingen.



Na 78 minuten was Boer echter alsnog kansloos op een vrije trap van Jamiro Monteiro. Heracles leek een punt mee te mogen nemen, maar misrekende zich. Vijf minuten voor tijd werd Mokhtar opnieuw in kansrijke situatie gebracht en ook nu was de afronding fraai: 2-1.



PEC Zwolle staat nu op tien punten na vijf duels. Heracles heeft er vijf.



Scoreverloop:

1-0 (4') Youness Mokhtar

1-1 (78') Jamiro Monteiro

2-1 (85') Youness Mokhtar