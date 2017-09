"Feyenoord gaat niet makkelijk over PSV heen lopen"

PSV en Feyenoord hebben zondag iets goed te maken na nederlagen tegen respectievelijk sc Heerenveen (2-0) en Manchester City (0-4). De competitietopper is dan ook extra interessant, maar de landskampioen geldt als duidelijke favoriet.



"Het komt niet vaak voor dat Feyenoord bijna als favoriet naar Eindhoven toe gaat, dat de Rotterdammers er beter voor staan dan PSV op dat moment. Dat is nu het geval", zo stelt clubwatcher Dennis van Eersel van RTV Rijnmond.



De radiocommentator verwacht Jens Toornstra in de basis en ook Michiel Kramer gaat volgens hem starten. "Giovanni van Bronckhorst is daar best stellig in geweest. Tot de volgende interlandbreak, in het weekend van 7 oktober, is Nicolai Jörgensen afwezig bij Feyenoord. Van Bronckhorst heeft duidelijk gezegd dat Kramer doorschuift."



Van Eersel weet dat Feyenoord op zes punten voorsprong kan komen. "Maar ik verwacht niet dat Feyenoord makkelijk over PSV heen gaat lopen."