Excelsior heeft de eerste van de twee thuiswedstrijden tegen sc Heerenveen verloren: 1-2. Ryan Koolwijk baalt daar flink van, zeker omdat de winnende goal van Marco Rojas verdacht veel van hands had.



"Volgens mij neemt 'ie de bal met de hand mee", oordeelde de Excelsior-aanvoerder tegenover FOX Sports. "Als dat gebeurt, dan is het hands. Maar hij gaat erin en je staat zonder punten. Wat mij betreft mag die bal er vanaf die hoek ook niet in. Hij kan er eigenlijk niet in, maar het gebeurt toch. Dat is zuur voor ons."



Koolwijk vond dat zijn ploeg een gelijkspel verdiende. "Ik denk dat we meer verdienen. Ik krijg in de tweede helft een enorme kans met die kopbal, die moet er in. We krijgen kansen zat, maar scoren niet. We moeten naar onszelf kijken. We hebben redelijk gespeeld, kansen gecreëerd, maar afmaken lukte niet."