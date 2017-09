Schaars waakt voor euforie: "Als wij dat al gaan doen.."

PSV had afgelopen zondag niets in de melk te brokkelen, maar Excelsior wist sc Heerenveen zaterdagavond wel uit te dagen. Toch wonnen de Friezen ook nu, met 1-2.



"We wisten van te voren dat het een lastige avond ging worden", stelt aanvoerder Stijn Schaars tegenover FOX Sports. "Ze hebben hier een klein veldje en spelen een voor ons lastig spelletje met vier middenvelders, omdat Luigi Bruins steeds terugzakt. Daar hadden we moeite, dus ik ben heel blij dat we ondanks de achterstand nog winnen."



De middenvelder stelt dat de euforie rond PSV geen rol speelt. "Althans, ik hoop niet dat dat het is, want als wij dat al gaan doen... Na rust hebben we het gewoon anders neergezet en je ziet dat dan al vanaf seconde één het verschil maken. We konden veel meer druk zetten en dan zie je dat wij voetballend toch de betere partij zijn."