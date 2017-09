Bizar: Ajax-kamp aangevallen na bezoek aan Helmond

Het is algemeen bekend dat de beloftenteams in de voetbalpiramide niet populair zijn, maar na de Jupiler League-wedstrijd tussen Helmond Sport en Jong Ajax (1-40 liep het wel erg uit de hand. Een Amsterdamse delegatie werd aangevallen door enkele 'supporters' van de thuisspelende club.



Zaakwaarnemer Stefano van Delden ontsnapte uiteindelijk, maar de familie van Ajacied Mees de Wit en een journalist van Ajax Showtime hadden meer pech. Eerstgenoemde schrijft op Facebook: "Ik heb enorm veel meegemaakt in mijn leven, maar het incident van vanavond zal mijn leven en kijk op het leven voorgoed veranderen."



"Na de wedstrijd Helmond Sport tegen Jong Ajax ben ik aangevallen door een groep Helmond-supporters, puur omdat ik een kleurtje heb en met een Amsterdamse accent sprak. Dat de mensen met wie ik was klappen hebben gekregen omdat zij bij mij hoorden en ik ze niet kon beschermen doet mij pijn en voel mij zwak."



Ook zijn auto liep beschadigingen op. "Maar dat je fysiek wordt aangeraakt omdat je een kleur hebt dat is mij een brug te ver. Ik ben niet snel verdrietig maar dit raakt mij tot merg en been en als dit de samenleving anno 2017 is dan wil daar geen deel meer van uitmaken."