"Het gaat goed, de fans zingen zelfs voor me"

Bryan Linssen maakte deze zomer de overstap van FC Groningen naar Vitesse. Bij de Arnhemmers is hij gelijk belangrijk, en dus ook erg gelukkig.



"Ik heb nog geen minuut speeltijd gemist. En ik heb de fans ook horen zingen voor mij, ja. Het gaat goed. Fijn als je belangrijk kunt zijn voor je club", vertelt Linssen in het dagblad De Limburger.



"Ik wilde óf naar het buitenland na FC Groningen óf naar een club dichter bij huis. Ik woon in Lomm met mijn vriendin Anouk en de rest van de familie in Neeritter. Vitesse kwam op het goede moment", aldus Linssen tot slot.



Een week geleden maakte hij nog deze heerlijke goal tegen Excelsior: