'Bommetje onder Vitesse: Fraser ergert zich rot aan beleidsbepalers'

Bij Vitesse leek het allemaal prima te gaan, maar achter de schermen heerst er toch onrust. Dat meldt dagblad De Gelderlander nu. Henk Fraser zou zich namelijk enorm ergeren aan de bemoeizucht van de beleidsbepalers in Arnhem.



Fraser wilde het nieuws niet bevestigen, maar kon het ook niet ontkennen. 'Bronnen binnen de club stellen dat de trainer de laatste tijd meer dan eens zijn ergernis heeft geventileerd. Maar wat die dan precies inhoudt en welke personen het exact betreft, wordt niet duidelijk.'



'Voor Fraser is de zeggenschap te allen tijde helder. Hij is de hoofdtrainer en bepaalt samen met Allach het technische beleid', schrijft De Gelderlander. Wordt vervolgd, zo lijkt het dus.



Zondag nemen Vitesse en Fraser het op tegen VVV-Venlo: om 16:45 uur, in de Gelredome.