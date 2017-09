Eredivisie-topschutter naar Feyenoord? "Diep respect voor hem"

AZ won gisteravond met 0-2 dankzij twee goals van Wout Weghorst, die daarmee al op zes doelpunten in vijf competitiewedstrijden staat. Eerder in het duel miste de spits nog een penalty, én de herkansing daarop.



"Die gozer haalt echt het onderste uit de kan. Ik heb er echt diep respect voor, want doe het maar eens. Want je staat voor aap hè, als je twee keer mist", stelt analist Hugo Borst bij FOX Sports.



"Als je hem zou wisselen met Kramer bij Feyenoord, heb je een beter alternatief voor Jörgensen. Weghorst voetbalt heel goed mee, voert dat jonge grut aan."



Arnold Bruggink vult aan: "Het belangrijkste is: zijn drive. Hij wil écht beter worden. Ik denk dat hij nog wel een stap gaat maken, maar niet meer binnen Nederland."





💬 | Hugo Borst heeft diep respect voor Wout Weghorst: "Als je hem zou wisselen met Kramer heb je een beter alternatief." #psvfey pic.twitter.com/zkKjBeg1hq — FOX Sports (@FOXSportsnl) 16 september 2017