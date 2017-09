"Dan denkt hij: wat is dat dan voor rare gozer, die Boëtius?"

Feyenoord ging afgelopen woensdag kansloos onderuit tegen Manchester City (0-4). Vooral de backs Kyle Walker en Benjamin Mendy maakten een ijzersterke indruk in De Kuip.



Ook analisten René van der Gijp en Jan Boskamp vonden de twee erg imponerend. "Dat moet ook wel. Je moet tegenstanders imponeren. Of met je snelheid, of met je kracht. Maar hun stonden tegenover Jean-Paul Boëtius. Dan denken hun: 'wie is dat dan, die rare gozer?', stelt Van der Gijp aan tafel bij Voetbal Inside.



Boskamp stelt dat de enige die écht de duels hard inging bij Feyenoord, Sofyan Amrabat was. "Ja, die speelde wel goed", vindt ook Van der Gijp. Johan Derksen stipt verder nog het gebrek aan fatsoenlijke linksbacks aan in de Eredivisie. "Want zo'n Nelom, die kan er ook helemaal niets van."