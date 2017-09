Afgemaakte Barça-aanwinst snoert critici de mond: winnende goal

Afgelopen midweek maakte FC Barcelona een prima indruk in de Champions League, vandaag verliep het een stuk moeizamer met de Catalanen.



Het uitduel bij laagvlieger Getafe CF, dat dit seizoen terug is op het hoogste niveau, begon dramatisch. In de 25e minuut viel topaankoop Ousmane Dembélé al uit met een hamstringblessure, niet veel later kwam de thuisploeg dankzij een schitterende volley op een 1-0 voorsprong.



Na rust herpakte Barça zich echter. Invaller Denis Suarez maakte de gelijkmaker, en in de 84e minuut schoot aankoop Paulinho (die rond zijn transfer van 40 miljoen nog verguisd en uitgelachen werd) de 1-2. Het leverde gelijk drie dure punten op voor de Blaugrana's, die na vier duels nog op de maximale score staan in de Spaanse competitie (12 punten).





PAULINHO "BETTER THAN RAKITIC" BEZERRA pic.twitter.com/Le5V5Kucmy — mx (@BUSQXETS2) 16 september 2017