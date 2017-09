De 11 namen bij Excelsior en sc Heerenveen: Karami terug

SC Heerenveen maakte vorige week een enorm goede indruk tijdens de 2-0 zege op PSV. De Friezen gaan nu proberen om die vorm door te zetten tegen Excelsior.



Trainer Jurgen Streppel gaat dan ook voor dezelfde elf namen in de basisformatie: never change a winning team. Bij de thuisploeg keert verdediger Khalid Karami terug in de achterhoede.



De aftrap is om 18:30 uur in Kralingen.



De opstellingen:





Trainer Jurgen Streppel laat basiself ongewijzigd voor uitduel Excelsior. #exchee pic.twitter.com/azdFIW81CG — sc Heerenveen (@scHeerenveen) 16 september 2017