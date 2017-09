Is dit de PSV'er die Feyenoord moet verslaan?

PSV neemt het morgenmiddag op tegen Feyenoord. De Rotterdammers staan fier bovenaan, en zijn dus voor velen ook de favoriet in het Philips Stadion. Daar komt bovenop dat de Eindhovenaren sterspeler Hirving Lozano moeten missen door een schorsing.



Zijn vervanger lijkt Luuk de Jong te worden (Jürgen Locadia terug naar de flank). "Het is natuurlijk een groot gemis, dat is duidelijk", constateert ook VI-verslaggever Marco Timmer. "Dan wordt het een aanvalslinie met Locadia, De Jong en Bergwijn en daarachter Pereiro. Dat betekent een nieuwe kans voor De Jong. Voor hem is het natuurlijk een bewogen seizoen, nu al. Geen basisplek meer, aanvoerdersband kwijt en een mislukte transfer."



"Ik heb de trainingen van PSV gezien en De Jong maakt wel een goede indruk", vervolgt Timmer. "Hij is vrolijk, oogt scherp en hij lijkt weer goed in zijn vel te zitten. Hij heeft zich wel vaker opgericht uit een dal en ik kan me geen mooier moment bedenken dan tegen Feyenoord."





Zondag de wederopstanding van Luuk de Jong, alle kritiek in één keer weg na een fantastische wedstrijd tegen 010.....zou mooi zijn toch... — Ronnie. (@Oerlemans27) 15 september 2017