"Niemand mocht er van weten, dat wilde Gio en de directie"

Volgende week gaat de filmdocumentaire KUYT over Feyenoord-held Dirk Kuyt in première. Regisseur Deborah van Dam kan logischerwijs niet wachten: zij is enorm blij met het resultaat.



In de docu staat het afscheidsseizoen van de Katwijker in Rotterdam centraal. "Kuyt is zo saai, riepen mensen als ze hoorden waar ik mee bezig was, maar dat vind ik helemaal niet. Ik denk dat je heel sterk moet zijn als je zo overeind weet te blijven in die wereld. Volgens mij heb je dan ook andere, extra kwaliteiten als speler", legt Van Dam uit op de website van het Biografieportaal.



Van Dam mocht níét binnen het team filmen, zo was afgesproken met trainer Giovanni van Bronckhorst. "Niemand wist dat er een film over Dirk werd gemaakt. Dat wilde de directie en Giovanni zo houden om geen onderscheid in het team te krijgen. En ook niet dat we het proces zouden verstoren, op welke manier dan ook. Maar je merkte wel de enorme spanning in het stadion."



"Na 18 jaar kon het zo maar weer eens gebeuren… Dat is ook een lijn in de documentaire. Het perspectief is puur en alleen vanuit Kuyt en zijn gezin. Door hun ogen zie je de film. Die druk, hoe ga je daarmee om? Hoe dringt die in zo’n gezin naar binnen? Zijn kinderen voelden de spanning ook. Om van zijn vrouw nog maar te zwijgen. Die is immens. Hoeveel mensen erover je praten, op je gericht zijn.."