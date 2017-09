PSV wil revanche: "Kijk niet naar wie de favoriet is"

Steven Bergwijn wil de treurnis na de 2-0 nederlaag bij sc Heerenveen niet doortrekken, want zondag wacht opnieuw een belangrijke test: Feyenoord-thuis. De buitenspeler hoopt op een fris PSV.



"We hadden toch een beetje een naar gevoel na Heerenveen, maar we moeten door", zo laat Bergwijn weten aan PSV TV. "We zijn er sowieso ook door geprikkeld en nu moeten we het zondag laten zien. We begonnen afgelopen week heel slap en dat moeten we zondag gewoon rechttrekken."



De PSV'er besluit: "Ik kijk niet naar wie zondag de favoriet is. Wij moeten het gewoon laten zien, wij hebben genoeg kwaliteiten. Het is wel lekker dat wij er de hele week naartoe hebben kunnen werken. Maar ja, Champions League spelen is natuurlijk het mooiste dat er is, al zullen ze er misschien wel wat vermoeider uitkomen."