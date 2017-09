Schaars: "Je moet weten dat het anders is"

Stijn Schaars is een uitgesproken tegenstander van kunstgrasvelden in de Eredivisie, maar de sc Heerenveen-aanvoerder maakt zich nu op voor twee uitduels op die ondergrond. Na de 2-0 overwinning op PSV wacht een dubbel bezoek aan Excelsior.



"Je krijgt alleen maar complimenten, maar we weten dat het gewoon een hele lastige wedstrijd wordt", zo laat Schaars weten aan Omrop Fryslân. "Het is een klein veld daar en ze hebben een spelletje daar wat voor heel veel ploegen heel lastig is: compact en in de counter en bij corners proberen ze te scoren. Dus als wij niet scherp zijn en wij denken dat wij het op vijf procent minder te kunnen doen gaan wij het heel lastig krijgen."



Schaars is niet blij met het kunstgras, maar draait in principe gewoon mee. Wel traint Heerenveen gewoon op echt gras. "Als je nu op kunstgras zou trainen dan is dat weer zo anders dan morgen, dus we hebben besloten om gewoon op gras te trainen. Je moet je mentaal opladen. Je moet weten dat het anders is, dat de stuit anders is, dat het inspelen anders gaat zijn en daar moeten we morgen in de warming-up goed naar kijken."