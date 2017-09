Hake moet vrezen "Dit is een aparte situatie"

Frank de Boer is in Engeland ontslagen na vier opeenvolgende nederlagen. Dat lot is René Hake bij FC Twente bespaard gebleven, maar ook hij realiseert zich dat de malaise bij FC Twente een breekpunt kent.



Uitgerekend zijn goede vriend Erik ten Hag kan zijn positie extra doen wankelen met FC Utrecht. "Dit is een aparte situatie", beaamt Hake in De Telegraaf. "Erik heeft me als hoofd jeugdopleiding van FC Emmen naar FC Twente gehaald. Sindsdien hebben we een goede relatie."



De Twente-trainer vervolgt: "Als je maar lang genoeg niet wint, dan komt er vanzelf een moment dat er anders naar gekeken kan worden. Dat is zo oud als de weg naar Rome. Het enige dat ik kan doen is zo goed mogelijk met de jongens werken. Dat is het enige waar je invloed op hebt."