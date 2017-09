Crystal Palace gaat ook zonder De Boer onderuit

Het ontslag van Frank de Boer heeft niet geresulteerd in een schokeffect. Crystal Palace verloor ook de eerste wedstrijd onder de nieuwe manager Roy Hodgson, met 0-1 tegen Southampton.



Met Wesley Hoedt en Dusan Tadic in de basisopstelling begon Southampton uitstekend aan deze uitwedstrijd. Al na zes minuten kwam de defensieve zwakte van Palace aan het licht en profiteerde Steven Davis dankbaar door de bal in de verre hoek te mikken: 0-1.



Southampton domineerde voor rust, maar Palace kreeg wel mogelijkheden om de ban te breken en eindelijk verlost te worden van de hatelijke nul. Mede door goed keeperswerk van Fraser Forster lukte dat niet. Southampton trok de overwinning mede dankzij een invalbeurt van Virgil van Dijk over de streep.



Palace, met Timothy Fosu-Mensah in de basis, staat ook na de vijfde competitiewedstrijd nog op nul punten en wacht dus ook nog op het eerste doelpunt. Southampton staat op acht punten.



Scoreverloop:

0-1 (6') Steven Davis