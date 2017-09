'Falcao gaat belastingfraude volledig erkennen'

Radamel Falcao is de volgende voetballer in Spanje die schuldig bevonden gaat worden aan belastingfraude. De Colombiaan gaat de fout erkennen en een boete van 6,9 miljoen euro aan de fiscus betalen.



Falcao kwam enkele jaren uit voor Atlético Madrid en in die periode zou hij circa 5,6 miljoen euro aan portretrechten hebben verzwegen. De aanvaller van AS Monaco gaat binnenkort de volledige schuld op zich nemen, zo meldt El Mundo Deportivo op basis van bronnen rond de international.



In juli betaalde Falcao al ruim acht miljoen euro aan de Spaanse autoriteiten en daarvoor krijgt hij 1,3 miljoen euro terug. Wel moet hij dus ook nog een boete betalen. Falcao is niet de eerste speler die in de problemen is gekomen met belastingfraude. Zo werd Lionel Messi van FC Barcelona schuldig bevonden en zit Cristiano Ronaldo van Real Madrid in het beklaagdenbankje.