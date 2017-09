Gullit: "Dan schrik ik toch van Feyenoord - City"

Ruud Gullit is woensdagavond geschrokken van de Champions League-wedstrijd tussen Feyenoord en Manchester City. De assistent-bondscoach van Oranje had een nederlaag voor de landskampioen ingecalculeerd, maar de manier waarop doet hem pijn.



"Voor mijn werk bij de BBC kijk ik wekelijks naar de Premier League en zie je dat het niveau in Engeland hoger ligt dan in de Eredivisie", zo schrijft Gullit in De Telegraaf. "Maar om de echte verhoudingen in te kunnen schatten, moet je tegen elkaar spelen en dan schrik ik toch van Feyenoord - City. Zo ook van de manier van verdedigen bij Vitesse."



Gullit wijt de fout aan de jeugdopleiding. "Eenmaal toch doorgedrongen tot een prof-opleiding wordt de focus veel te weinig op het verdedigen gelegd. Er wordt niet gevraagd: kan hij goed verdedigen, anticipeert hij als verdediger of hoe is iemand in de één-tegen-één duels? Nee, de vraag is vaak: wat kan hij aan de bal, hoe is zijn opbouw, heeft hij een goede pass en kan hij mee in het positiespel?"



De oud-international is daar zeer kritisch over. "Zolang die omslag in denken niet wordt gemaakt in de opleiding, zal het Nederlandse voetbal tegen dezelfde verdedigingsfouten aanlopen, die we afgelopen week zagen van onze verdedigers op de Europese velden."