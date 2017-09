"PSV zat vorig seizoen dichter tegen Feyenoord aan"

Pierre van Hooijdonk dicht Feyenoord zondag de favorietenrol toe, maar acht PSV zeker niet kansloos. Wel betreurt hij de afwezigheid van zowel Hirving Lozano als Nicolai Jörgensen.



"Ik denk dat PSV vorig seizoen dichter tegen Feyenoord aanzat dan dit seizoen", vertelt de oud-spits aan Voetbal International. "Het kwam er vorig seizoen alleen niet uit. Ik vind dat Feyenoord nu sterker is, want PSV is toch aardig verzwakt. Ze hebben nu geen Guardado, Pröpper en Moreno, toch drie sterkhouders. Voorin loopt het ook nog niet met De Jong en Locadia. Alleen Lozano heeft mij positief verrast, maar die is er helaas niet bij."



Van Hooijdonk vervolgt: "Ik denk dat Feyenoord wel over een sterkere selectie beschikt, maar dat zegt niet zoveel over zondag." Zo wijst hij op het gemis van Jörgensen bij Feyenoord. "Ik kan me ook niet voorstellen dat Feyenoord gaat starten met Kramer, die is gewoonweg te zwak voor de basiself."