'Bod Barcelona geweigerd, poort naar Real wagenwijd open'

FC Barcelona en Real Madrid blijven mekaars grootste rivalen en het is nu alweer uitkijken naar hun volgende duel op 23 december. Maar ook op de transfermarkt vechten de twee grootmachten regelmatig een 'Clasico' uit. De volgende lijkt alvast in het voordeel van de Madrilenen uit te draaien.



Volgens Don Balon strijden de twee succesvolste ploegen van Spanje immers om de handtekening van Aymeric Laporte. Dit Baskische toptalent is al jaren één van de defensieve steunpilaren bij Athletic Bilbao en wordt ook gezien als een toekomstige vaste waarde bij de nationale ploeg van Frankrijk. De interesse van Barça en Real mag dan ook niet verbazen. Ook in de Premier League staat Laporte, die als verdediger over de nodige voetballende kwaliteiten beschikt, bij verschillende topclubs op het verlanglijstje.



Toch lijkt het erop dat de 23-jarige gewoon in La Liga actief blijft. Volgens Don Balon zou hij immers goed op weg zijn naar het Estadio Santiago Bernabeu, waar niet toevallig zijn landgenoot Zinedine Zidane trainer is. Barcelona zou namelijk een bod voorbereiden op Laporte, maar de verdediger zou al hebben aangegeven dat hij liever naar Madrid trekt. En dat ondanks de aanwezigheid van de coach die hem lanceerde, Ernesto Valverde, op Camp Nou.





Laporte has rejected several transfer advances from Barcelona in favour of Real Madrid. [Don Balon] pic.twitter.com/aKyhbu3fpz — ZIZOU (@RMadridCastilla) 15 september 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.