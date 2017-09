"Van der Vaart had geblowd en belde Overmars op"

Technisch manager Marc Overmars haalde natuurlijk al meerdere succesvolle aankopen binnen bij Ajax, maar lang niet allemaal slagen ze uiteindelijk. Heiko Westermann bijvoorbeeld was een regelrechte aanfluiting.



Aan tafel bij Voetbal Inside giert men van het lachen als er beelden van Westermann eerder deze week, met Austria Wien in de Europa League tegen AC Milan, worden teruggekeken. "Hoe is het mogelijk dat Ajax hem ooit heeft gehaald?", vraagt Johan Derksen zich hardop af. Uiteindelijk kwam hij naar Amsterdam op aandringen van oud-speler Rafael van der Vaart, die met Westermann samen speelde bij Hamburger SV.



"Van der Vaart had geblowd en dacht: 'Hey, laat ik Overmars eens opbellen'", lacht René van der Gijp.