Van Bommel reageert op ontslag: "Gebeurde vreemde dingen"

Mark van Bommel werd eerder deze week zeer plots ontslagen bij Saudi-Arabië, samen met schoonvader Bert van Marwijk. De oud-middenvelder, ook actief als trainer van PSV -19, was verbaasd.



"De laatste dagen merkte ik al dat er opeens vreemde dingen gebeurden", opent Van Bommel in het Algemeen Dagblad. "Echt ongelooflijk, dit. Dit verzin je gewoon niet." Hij geeft aan dat hij het nieuws over zijn afscheid via Twitter moest vernemen.



Van Marwijk geeft voorbeelden: "De bond begon opeens allerlei eisen te stellen. Dat ik minimaal 23 dagen per maand in Saudi-Arabië moest gaan wonen, terwijl ze wisten dat ik dat absoluut niet zou doen. Tegelijk werden er allerlei mensen uit mijn staf ontslagen, onder wie de teammanager. Toen heb ik gelijk gezegd: op deze manier valt er niet te onderhandelen."



Uiteindelijk bleek de Arabische voetbalbond al lang een akkoord te hebben bereikt met de Argentijn Edgardo Bauza als nieuwe bondscoach.