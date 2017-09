"Grote probleem is dat hij zichzelf een geweldige spits vindt"

Na mislukte periodes in het buitenland streek Luc Castaignos deze zomer weer neer in Nederland: hij wordt door Vitesse gehuurd van Sporting Lissabon.



Afgelopen midweek mocht Castaignos invallen bij de Arnhemmers, maar hij kon de 2-3 nederlaag tegen SS Lazio niet voorkomen. "Weet je wat zijn grote probleem is? Dat hij zichzelf zo'n geweldige spits vindt", stelt analist Johan Derksen aan tafel bij Voetbal Inside.



"Hij heeft absoluut geen kritisch vermogen. Als je wat over hem schreef vroeger bij FC Twente, was hij helemaal in zijn eer aangetast. 'Hoe kun je zoiets nou schrijven?' Nou, ik heb die wedstrijd dan gezien: hij raakte geen knikker."