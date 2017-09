'Internationale topclub meld zich bij Van de Beek'

Ajax beschikt over een aantal talenten die het goed doen bij de scouts van de Europese top. Davinson Sánchez en Davy Klaassen gingen in de afgelopen transferzomer al weg uit de Johan Cruijff ArenA en op termijn worden zij mogelijk gevolgd door Matthijs de Ligt.



De Engelse media weten dat de Oranje-international namelijk wel heel erg goed in de markt ligt. Op dit moment zou De Ligt gevolgd worden door maar liefst vijf Europese grootmachten. Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur vertegenwoordigen de Premier League en sturen elke wedstrijd weer afgevaardigden naar onze hoofdstad. Ook Real Madrid en Borussia Dortmund zouden echter behoorlijk veel interesse hebben in de jonge stopper.



Eerder konden we al lezen dat De Ligt op een lijstje van FC Barcelona zou staan, maar de Catalanen worden nu niet genoemd. Het gaat de laatste tijd wat minder met de prestaties van Ajax, maar voetballers als Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Kasper Dolberg en De Ligt blijven onverminderd populair. Mogelijk krijgt directeur spelerszaken Marc Overmars het druk in de winter.



Update 12:08 uur

Niet alleen Matthijs de Ligt is erg populair bij internationale topclubs. Ook Donny van de Beek heeft zich namelijk in de kijker gespeeld, zo schrijft Tuttosport althans. Het Italiaanse medium maakt melding van 'serieuze interesse van Inter Milan' in de middenvelder, die dit seizoen een vaste basisplaats lijkt te hebben veroverd in Amsterdam. Van de Beek zou bij de Serie A-club gezien worden als de potentiële vervanger van Borja Valero, die al redelijk op leeftijd is.



Santiago Ascacibar van VfB Stuttgart wordt genoemd als de tweede optie.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.