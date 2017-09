TRANSFERUURTJE: Griezmann, Rashica, Isco, Van de Beek en Lozano

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Ajax presteert wisselvallig, maar middenvelder Donny van de Beek is toch aardig aan het seizoen begonnen. In de Europese confrontaties van de Amsterdammers bleef hij vrijwel als enige op de been en dat zorgt voor wat belangstelling. De jongeling zou plan A zijn van het Italiaanse Internazionale. De Nerazzurri beschikken sinds dit seizoen over de Spaanse controleur Borja Valero, die voorheen voor Fiorentina speelde. De Spanjaard is echter al aardig op leeftijd en zal op termijn vervangen moeten worden. Wat dat betreft is Van de Beek de eerste optie van Inter, zo meldt het medium Tuttosport, al vragen de Italianen zich af of de Nederlander überhaupt haalbaar zal zijn.





Lang leek het erop dat Vitesse een resultaat uit het vuur zou slepen in zijn Europa League-wedstrijd tegen het Italiaanse SS Lazio. Uiteindelijk ging het dan toch mis, maar de Romeinen zijn naar verluidt onder de indruk geraakt van één bepaalde speler van de Arnhemmers. Volgens het medium Il Messaggero is de werkgever van verdediger Stefan de Vrij bereid om miljoenen euro's te betalen voor vleugelspits Milot Rashica. De buitenspeler gaf twee assists in het duel tussen zijn werkgever en Lazio en dat is dus niet onopgemerkt gebleven bij de technische leiding van de Serie A-club. Vermoedelijk gaat Lazio in het in de aankomende wintertransferperiode al proberen bij Vitesse.



Je kunt niet stellen dat PSV uitermate goed begonnen is aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie. De Eindhovenaren beschikken echter wel over ontzettend veel spelers die er goed op staan bij de Europese top en subtop. Het Algemeen Dagblad weet: Hirving Lozano en Gáston Pereiro staan wat dit betreft vooraan. Het medium schrijft: "PSV mag dan hebben ingeteerd op zijn selectie, de huidige groep vertegenwoordigt nog steeds kapitaal. Met Hirving Lozano voorop. Een international van Mexico van 22 jaar, die aan het einde van dit seizoen een WK gaat spelen. In een transfermarkt die de komende jaren nog verder op hol zal slaan, lijkt 50 miljoen euro straks geen gekke verkoopprijs."



Buitenland:

De Spaanse spelmaker Isco heeft zijn aflopende contract bij Real Madrid inmiddels verlengd, maar voor het zover was kreeg de technicus behoorlijk wat aanbiedingen. Onder meer FC Barcelona wilde hem wel overnemen, maar daar hoefde de international van Spanje echt niet over na te denken. Hij vertelt aan AS: "Er zijn gesprekken en aanbiedingen geweest, maar daar heb ik niet eens naar geluisterd. Het altijd mijn doel geweest om hier een vaste kracht te zijn, aangezien Real Madrid altijd al vertrouwen in mij heeft gehad. Zelfs toen ik nog bij Malaga speelde." Isco gaat verder: "Bij Barcelona tekenen? Nooit van mijn leven. Ik heb hier inderdaad moeilijke momenten gehad, maar dat heeft er alleen maar voor gezorgd dat ik juist van de goede momenten geniet."





Volgens de Spaanse media denkt FC Barcelona al na over het pensioen van aanvaller Luis Suárez. De Uruguayaan is 31 jaar oud en dat betekent dat hij zeker niet meer het eeuwige voetballeven heeft. Volgens Don Balón zullen de Catalanen in de nabije toekomst aankloppen bij Atlético Madrid. De technische leiding in het Camp Nou-stadion zou Antoine Griezmann aangewezen hebben als de superster die Suárez op termijn moet vervangen. De Fransman stond in de afgelopen transferzomer in de belangstelling van Manchester United, maar besloot in Madrid te blijven nadat zijn club een verbod op handelen opgelegd kreeg. In de aankomende winter is het echter weer gedaan met deze transferban en zou Griezmann kunnen vertrekken.