'Opstelling Feyenoord: speler verovert basisplek'

Feyenoord werd midweek kansloos weggespeeld door het Engelse Manchester City in de Champions League, maar moet er op zondagmiddag al weer staan tegen PSV. Het Algemeen Dagblad weet al of oefenmeester Giovanni van Bronckhorst de bezem door de opstelling haalt als gevolg van het debacle.



Het antwoord is: niet helemaal. De verwachting is wel dat middenvelder Jens Toornstra weer zal mogen beginnen, en dat gaan ten koste van aanwinst Jerry St. Juste, die tegen de Citizens speelde als vijfde verdediger. Het is opvallend om te melden dat het erop lijkt dat Sofyan Amrabat een basisplek veroverd heeft bij de Rotterdammers. Hij speelde best aardig in de Champions League en dat is opgevallen bij Van Bronckhorst.



Dat laatste betekent wel dat Kevin Diks naar de reservebank verhuist. Verder speelt Feyenoord met de bekende namen. Vleugelspits Jean-Paul Boëtius krijgt wederom de voorkeur boven Sam Larsson, die eveneens naast Gio zal zitten langs de zijlijn. Michiel Kramer vervangt de geblesseerde Nicolai Jörgensen.



Opstelling Feyenoord volgens het AD: Jones; Amrabat, Botteghin, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Kramer, Boetius.