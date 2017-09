'Lazio onder de indruk van Vitesse-speler: 10 miljoen'

Lang leek het erop dat Vitesse een resultaat uit het vuur zou slepen in zijn Europa League-wedstrijd tegen het Italiaanse SS Lazio. Uiteindelijk ging het dan toch mis, maar de Romeinen zijn naar verluidt onder de indruk geraakt van één bepaalde speler van de Arnhemmers.



Volgens het medium Il Messaggero is de werkgever van verdediger Stefan de Vrij bereid om miljoenen euro's te betalen voor vleugelspits Milot Rashica. De buitenspeler gaf twee assists in het duel tussen zijn werkgever en Lazio en dat is dus niet onopgemerkt gebleven bij de technische leiding van de Serie A-club. Vermoedelijk gaat Lazio in het in de aankomende wintertransferperiode al proberen bij Vitesse.



Het bovenstaande medium meldt dat de Romeinen ongeveer 10 miljoen euro over hebben voor hun transferdoelwit. Of dat genoeg is, zal nog maar moeten blijken. Rashica doet het namelijk bijzonder goed bij de scouts van de diverse Europese subtoppers en krijgt hoogstwaarschijnlijk nog wel meer belletjes.