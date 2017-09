"Als je Ajax laat voetballen, ben je aan de beurt"

Middenvelder Lex Immers kijkt uit naar de aanstaande confrontatie tussen ADO Den Haag en Ajax, maar roept wel op tot focus. Hij stelt dat de Hagenaars de Amsterdammers niet mogen laten voetballen, want dan wordt het een hels karwei om de punten in de politieke hoofdstad van Nederland te houden.



Immers stelt dat de huidige situatie van ADO wel te vergelijken is met die in 2010-2011. "Qua voetballend vermogen en spelvreugde ligt deze selectie niet ver af van die onder Van den Brom. Maar de durf en het vertrouwen waren toen op een gegeven zó groot … Daarin zit nog wel het grote verschil." In dat seizoen verloor ADO de eerste drie duels. "Daarna begonnen we te winnen en werden we écht een groep, met heel veel vertrouwen. Met Ricardo Kishna en Nasser El Khayati is er nog echt kwaliteit van hoog niveau bij gekomen. De trainer (Alfons Groenendijk, red.) ziet dingen op trainingen, die hij nu nog in wedstrijden wil blijven zien."



De middenvelder gaat verder: "Winnen van Ajax zou een enorme boost geven en kan het balletje de goede kant op laten rollen. We zullen als groep echt goed moeten zijn om van Ajax te kunnen winnen, maar ik denk dat het moment daar ook is om dat te doen. Ze hebben een hoop tegenslagen gekend en zijn nog zoekende. Maar als je Ajax laat voetballen, dan ben je aan de beurt."