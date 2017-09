"Dat zal nu wel aan Dolberg beginnen te knagen"

Kasper Dolberg begon dit seizoen als eerste spits bij Ajax, maar inmiddels is hij toch wel een klein beetje voorbijgestreefd door Klaas-Jan Huntelaar. De talentvolle Deen staat al meer dan 600 minuten droog en oud-spits John Bosman denkt dat de centrumaanvaller daar niet blij mee is.



Bij de NOS zegt Bosman: "Dat zal nu toch wel een beetje aan Kasper beginnen te knagen. Ik heb het zelf ook vaak genoeg meegemaakt dat ik een paar wedstrijden op rij niet scoorde. Dat is niet fijn voor een spits, want je wordt uiteindelijk op het aantal doelpunten beoordeeld."



De oud-voetballer stelt dat Dolberg er niet al te lang bij stil moet staan. "Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want je gaat toch twijfelen. Op een gegeven moment ga je zelfs nadenken tijdens een kans. En dat moet je dus niet doen. Als spits moet je op je intuïtie vertrouwen." Bosman vindt dat Dolberg een voorbeeld moet nemen aan Huntelaar. "Die blijft altijd koel als-ie een kans heeft gemist. Hij weet dat er altijd een volgende kans komt en denkt: dan ga ik die wel maken. Daar kan Dolberg van leren."