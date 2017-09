Een persconferentie kan soms saai zijn, maar de opening na Sparta Rotterdam – AZ (0-2) zal niet snel vergeten worden. In afwachting van de perschef besloot trainer Alex Pastoor te openen waarop een vrouw in de zaal vroeg of zij dan maar moest aanschuiven. Na een duidelijke afwijzing volgde een lachwekkend tafereel.