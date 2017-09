Nicolai Jörgensen moet een aantal wedstrijden van Feyenoord overslaan door een hamstringblessure. Tegen Manchester City (0-4) werd de Deen vervangen door Michiel Kramer, maar de vraag is of dat uit bij PSV opnieuw het geval is.



"Ik denk ook dat Feyenoord wint. Ik vind de blessure van Nicolai Jörgensen wel een hele aderlating", stelt René van der Gijp in Voetbal Inside. Johan Derksen deelt die mening. "Hebben ze niets aan Dylan Vente? Als hij een beetje kan voetballen is hij beter dan Kramer."



Geen Jörgensen dus bij de landskampioen, maar Derksen ziet Feyenoord wel opnieuw winnen in Eindhoven. "Ik vrees voor PSV, want er zijn veel gefrustreerde spelers en twijfelaars. En ik heb geen vertrouwen in de trainer Phillip Cocu."