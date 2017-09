Bundesliga kent zeer verrassende koploper

Hamburger SV schoot met zes punten uit twee wedstrijden sterk uit de startblokken, maar de euforie is nu alweer verdwenen. Net als vorige week ging de 'Bundesliga-dino' onderuit, met 2-0 bij promovendus Hannover 96.



Rick van Drongelen ontbrak door een blessure bij HSV, waar Douglas Santos in de basis stond. Laatstgenoemde stond in augustus nog bovenaan het verlanglijstje van PSV. De Braziliaanse verdediger kon niet verhinderen dat Martin Harnik en Ihlas Bebou in het tweede bedrijf het verschil maakten.



Hannover 96 is als promovendus bezig aan een sterke start. De club staat nu op tien punten en dat is sowieso voldoende om deze speelronde (gedeeltelijk) aan kop te blijven. Met zes punten is HSV afgezakt naar een zevende positie in de Bundesliga.



Scoreverloop:

1-0 (50') Martin Harnik

2-0 (82') Ihlas Bebou