Zoet onder druk: "Voor mij geen zekerheid meer"

Jeroen Zoet is al jarenlang de nummer één bij PSV en opteerde deze zomer voor een buitenlandse transfer. Een overstap bleef uit, maar volgens Khalid Sinouh moet er een schepje bovenop om überhaupt zijn basisplaats te behouden.



"Jeroen Zoet staat onder druk nu. Niet vreemd", reageert oud-doelman Khalid Sinouh in gesprek met ELF Voetbal. "Hij straalt onzekerheid uit, onrust, terwijl vertrouwen nu zo belangrijk is. Zoet is natuurlijk een jongen van de club, maar voor mij geen zekerheid onder de lat meer."



Eloy Room werd deze zomer opgepikt bij bekerwinnaar Vitesse. Hij is momenteel stand-in voor Zoet, maar Sinouh stelt dat hij geen genoegen moet nemen met die rol. "Als ik Room was, had ik nu vol het gas erop gegooid."