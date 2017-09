Dirk Kuyt maakte in 2006 de overstap van Feyenoord naar Liverpool. Een mooie beloning voor de Katwijker, maar omwille van zijn zieke vader was dat wel een opvallende keuze.



"Mijn vader en moeder hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn ontwikkeling", laat Kuyt weten in De Volkskrant. "Ik liep een keer huilend van het veld na een nederlaag tegen Ajax in de play-offs. Ik wist dat ik voor een belangrijke keuze stond. Mijn vader was doodziek, maar ik wilde die stap maken."



Kuyt vervolgt: "Hij wilde per se dat ik vertrok en hij wilde dat meemaken. Hij is even opgeknapt, dankzij operaties, maar vervolgens werd hij weer ziek, midden in het seizoen dat we de finale van de Champions League haalden. Ik wilde meteen terug naar Nederland. We wisten dat het nog maar enkele maanden zou duren. Hij dacht nooit over nooit opgeven."