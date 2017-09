Kishna tegen Ajax: "ADO wel echt mijn club"

Ricardo Kishna viel vorige week in bij ADO Den Haag en hoopt nu op een nóg prominentere rol. De buitenspeler staat zondagmiddag immers tegenover zijn oude club Ajax.



Kishna volgt de Amsterdammers nog steeds. "Natuurlijk, dat ze het vorig jaar zo goed deden in Europa vond ik heel leuk", zo citeert De Telegraaf. "Het is nu iets minder, maar Ajax heeft altijd een ploeg met veel kwaliteit en dat zal altijd zo blijven. Ik denk dat de terugkeer van Klaas-Jan Huntelaar heel belangrijk zal worden."



De SS Lazio-huurling ziet ADO als 'zijn' club, maar Ajax kan hij ook nog waarderen. "Natuurlijk, als je bij Ajax je debuut maakt, is dat speciaal. Ik ben er kampioen geworden en heb daar dingen meegemaakt waardoor Ajax voor mij een mooi verhaal heeft. Maar ik kom uit Den Haag, mijn vader nam me altijd al mee naar het Zuiderpark vroeger, waardoor ik ADO bijna elk weekend zag. Dat maakt ADO wel echt mijn club."



Kishna besluit: "Als deze groep echt het maximale eruit weet te halen, ben ik benieuwd wie hier in Den Haag zomaar kan winnen."