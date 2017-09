"Nog steeds de vraag of hij het niveau aankan van PSV"

Het bezoek aan sc Heerenveen werd als een soort examen aangemerkt en de kansloze 2-0 nederlaag levert een pijnlijke conclusie op. Journalist Taco van den Velde slaat concurrent Feyenoord hoger aan.



"Derrick Luckassen heeft de toekomst, maar moet zich nog bewijzen als centrale verdediger in een topploeg als PSV", zo schrijft de journalist in Voetbal International. "Arber Zeneli liet zondag zien dat Luckassen in verdedigend opzicht moeite heeft het juiste moment van doordekken te bepalen en dat hij in de een-tegen-een kwetsbaar is."



Ook een andere verdediger komt er niet lekker uit. "Nog steeds is het de vraag of Nicolas Isimat-Mirin het niveau aankan van een topclub als PSV. Het is opvallend dat vrijwel iedere tegenstander de Franse verdediger vrij laat in de opbouw. Isimat-Mirin is geen snelle denker aan de bal en slaagt er zelden in het spel te versnellen. Dat is een kunstje dat oud-middenvelder Jan-Arie van der Heijden wél beheerst."



Kenneth Paal maakt evenmin indruk. "Hij is eigenlijk een middenvelder die nu bij PSV noodgedwongen leert als linksback te functioneren. Vooral in verdedigend opzicht is hij kwetsbaar."