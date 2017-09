Kuyt blikt terug: "Het ging gewoon niet meer"

Dirk Kuyt heeft met grote belangstelling naar de documentaire over zijn laatste jaar als profvoetballer gekeken. De Katwijker heeft in De Volkskrant een aantal inzichten gedeeld, zoals over zijn rol in het gezin.



"Ik keek met Gertrude en Rob Jansen, mijn zaakwaarnemer. Alle heftige emoties kwamen terug", zo laat Kuyt weten. "Al dat gevoel van stress, druk, van negativiteit soms. De offers voor het succes zien we nog steeds. Mijn gezin heeft veel geofferd. Dat klinkt heftig en niet zo goed te bevatten. Alles stond in het teken van mij."



De Katwijker merkte dat volop gedurende zijn laatste jaar. "Op een gegeven moment was de druk zo hoog, dat Gertrude in de week voor de uitwedstrijd tegen Vitesse een week op vakantie is gegaan met de kinderen. Het gezin leed onder mijn streven naar succes. Het ging gewoon niet meer."



Zijn afscheid, een hattrick in de kampioenswedstrijd van Feyenoord, was echter perfect. "Had ik mezelf een mooier einde van mijn carrière kunnen wensen? Iedereen heeft het over die drie goals, maar ik vind het mooi dat ik 90 minuten heb gespeeld op het allerbelangrijkste moment. Zo wil ik herinnerd worden."