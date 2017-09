Lof uit Parijs: "United is de perfecte club"

Thomas Meunier speelt op dit moment voor Paris Saint-Germain, maar droomt van een loopbaan in Engeland. Van één club in het bijzonder: Manchester United.



"Mijn favoriete club? Paris Saint-Germain natuurlijk, maar dat zeg ik vooral om mezelf voorop te zetten. Verder moet ik Manchester noemen." SFR Sport wil meer weten. "United. De enige echte. Ik ben altijd supporter geweest van Manchester."



Ook nu nog. "Ze hebben dit jaar een goede ploeg gebouwd. Met name Matic, die ik graag bij Paris Saint-Germain had gezien. Hij is exceptioneel. Verder heeft United een uitstekende manager, een zeer goede groep, een prachtige fanbase. United is de perfecte club. Ze zijn écht goed."



Meunier beaamt graag nog eens voor United te willen spelen.