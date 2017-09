De 11 namen bij Sparta en AZ: Jahanbaksh terug

Alireza Jahanbakhsh keert vrijdagavond terug in de basisopstelling van AZ. Dat gaat ten koste van de jonge Jeremy Helmer, die vorige week nog doel wist te treffen tegen NAC Breda (2-1).



Bij Sparta is aanvoerder Michel Breuer door een blessure wekenlang uit de roulatie. Roy Kortsmit draagt de band, waar Jeffrey Chabot centraal achterin een basisplaats te pakken heeft. Verder hebben de trainers geen verrassingen in petto.



AZ opende het seizoen met een nederlaag bij PSV, maar won vervolgens drie keer op rij. Sparta is eveneens ongeslagen na de valse start, al leverde dat pas vorige week een eerste driepunter op. Tegen FC Twente werd met 1-0 gewonnen.



De opstellingen:



Sparta Rotterdam: Kortsmit; Floranus, Chabot, Vriends, Marfelt; Dobson, Mühren, Dougall; Brogno, Ache, Goodwin.



AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Ouwejan; Til, Vejinovic, Van Overeem; Seuntjens, Weghorst, Jahanbakhsh.