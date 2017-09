De Boer looft Ajacied: "Hij lijkt een beetje op mij"

Ronald de Boer kijkt met een tweeledig gevoel naar de ontwikkeling van Ajax. Enerzijds ziet de analist mooie dingen bij zijn oude club, maar anderzijds ook tal van minpunten.



"Ik geniet wel, maar het is vooral blaffen en niet bijten", zo laat de oud-international weten in een programma van Ajax TV. "Ik heb er wel vertrouwen in en ook in Marcel Keizer. Ondanks de tegenslagen vind ik dat hij zich goed weert en goed uit. Stel dat je kampioen wordt, dan heb je het gewoon goed gedaan."



Over Hakim Ziyech zegt De Boer: "Hij lijkt een beetje op mij toen ik nog voetbalde. Hij is een middenvelder die veel risico in zijn spel meebrengt, maar daardoor maakt hij ook fouten. Dat vind ik helemaal niet erg. Ik geniet enorm van hem en hij moet ook niet minder creatief worden. Hij moet dat juist blijven doen."