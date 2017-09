Na vier opeenvolgende nederlagen, waaronder thuis tegen Excelsior en ADO Den Haag, is Willem II de hekkensluiter in de Eredivisie. Trainer Erwin van de Looi kan zich het noodlot echter niet inbeelden.



Omroep Brabant wilde weten of hij nog stevig zit, maar daar wil hij niet op reageren. "Ik moet ervoor zorgen dat we zo goed mogelijk voor de dag komen tegen Roda. We werken met z’n allen hard om ons te verbeteren. Ik geef dagelijks ziel en zaligheid voor deze club. En geloof me, we hebben een ploeg om in de Eredivisie te blijven."



Van de Looi kan de toenemende kritiek 'goed voorstellen'. "Ik wil de situatie niet bagatelliseren." Wel draagt hij nuances aan. "We zijn pas een week compleet. Tegen ADO speelden we vorige week met drie nieuwe spelers. Het kost tijd om beter samen te gaan spelen."