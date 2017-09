Kluivert: zonder Ajax-supporters, misschien bevalt dat wel

Ajax speelt in het aankomende weekend tegen ADO Den Haag en moet het stellen zonder zijn supporters, die niet af mogen reizen naar de politieke hoofdstad van Nederland. Dat is voor buitenspeler Justin Kluivert iets nieuws ... maar misschien bevalt het wel.



In gesprek met RTV Noord-Holland zegt de jonge vleugelspits: "Voor mij is het de eerste keer zonder supporters, dat is dus weer een nieuwe ervaring die ik ga meemaken. Dat is alleen maar mooi en nu maar kijken hoe het me bevalt. Misschien bevalt het wel goed, je weet het maar nooit."



Het stadion van ADO wil zich nog weleens tegen Ajax keren. "Ik heb dat nog nooit echt meegekregen, want dit is de eerste keer dat ik naar ADO ga. Als er duizenden mensen staan te schreeuwen, dan doet mij dat niets. Het is alleen maar leuk." Kluivert komt oud-Ajacied Ricardo Kishna tegen, die op huurbasis voor de Hagenaars speelt. "Goede speler, vind ik zelf. Zei hij dat ze ons gaan opeten? Wij gaan hen opeten!"