Kritiek op Pro Evolution Soccer: Onana, ben jij dat?

Je kunt niet zeggen dat de gezichten van de Eredivisie-spelers altijd even goed lijken in de voetbalgame FIFA, maar ook in Pro Evolution Soccer maken ze er een potje van. André Onana, Justin Kluivert en Donny van de Beek van Ajax lijken nou niet bepaald op André Onana, Justin Kluivert en Donny van de Beek.