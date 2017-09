Fraser doet zaterdag test: "Dan moet niemand klagen"

Vitesse is nog aan het uitpuffen van het verloren duel in de Europa League tegen Lazio, maar moet alweer aan de bak tegen VVV. Zondag staat het duel gepland en zaterdag wacht een belangrijke test.



Tegen Lazio ontbrak namelijk Thulani Serero en zijn vervanger Van der Werff speelde een zeer ongelukkig duel. Er wordt dan ook alles aan gedaan om de Zuid-Afrikaan weer op te lappen.



Tegenover De Gelderlander laat trainer Henk Fraser weten dat er zaterdag een test wordt gehouden om te kijken of hij kan spelen. Meer schade werd er tegen de Italiaanse ploeg niet opgelopen. "Fysiek moeten we top zijn. Wij willen graag zeven wedstrijden in 23 dagen spelen. Dan moet niemand klagen.”