Gio spreekt zich uit over inzetbaarheid sterkhouder tegen PSV

Feyenoord trad woensdagavond zonder Ridgeciano Haps aan tegen het grote Manchester City (0-4). De linksback had wel kunnen spelen, maar trainer Giovanni van Bronckhorst wilde met het oog op het duel tegen PSV van aanstaande zondag geen risico nemen.



Of Haps in Eindhoven wel weer aan de aftrap verschijnt, blijft nog even onduidelijk. De vleugelverdediger zit in ieder geval wel weer bij de wedstrijdselectie. Van Bronckhorst zei vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie dat het mogelijk is dat Haps in de basis start, maar dat hij het de komende dagen nog even wil aankijken.



Spits Nicolai Jørgensen is er sowieso nog niet bij. Van Bronckhorst hoopt dat hij begin oktober, na de interlandperiode, weer van de partij is.





Ridgeciano Haps heeft alles meegedaan op de training vandaag. Hij zit zondag weer bij de selectie. — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) 15 september 2017