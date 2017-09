Keizer oneens met Van de Beek: 'Dat is niet het probleem'

Ajax-trainer Marcel Keizer is het niet eens met Donny van de Beek. De jonge middenvelder vindt dat de terugval van de Amsterdammers tijdens wedstrijden wellicht iets mentaals is, maar Keizer kan zich daar niet in vinden.



"De wisselvalligheid is niet iets mentaals", zegt Keizer op het wekelijkse persmoment. "We speelden tegen een tegenstander die kwalitatief minder is, maar tactisch goed stond", doelt hij op de moeizame overwinning op PEC Zwolle.



"Als zij iedere keer een vierkant proberen te maken en wij hebben daar dan maar twee spelers staan, dan hebben ze veel vrije mensen. Dat maakte het moeilijker. Als je na twintig minuten niet echt goed doorsluit en terugkomt, dan worden die ruimtes ook door Zwolle bespeeld. Dat vond ik niet goed van onszelf. De wisselvalligheid had meer daarmee te maken."