Reiziger tevreden: "Iedereen kijkt natuurlijk naar Ajax"

Jong Ajax is voortvarend aan het seizoen begonnen. De Amsterdammers gaan na vier duels gedeeld aan kop in de Jupiler League en verloren nog niet. Trainer Michael Reiziger is dan ook een tevreden man.



"Het is pas het begin. We gaan nu naar de vijfde wedstrijd, maar de overwinningen smaken wel naar meer", zegt Reiziger tegen Ajax TV. De goede prestaties van de jonge Ajacieden brengen ook druk met zich mee. Iedereen zal nu van Ajax willen winnen.



"Dat is ook precies wat we willen, want we willen die jongens in het eerste krijgen. Daar heb je alleen maar dat ploegen inzakken en dat je de ploeg bent die verslagen moet worden. Iedereen kijkt natuurlijk naar Ajax. Dus wat dat betreft hebben we precies wat we willen."