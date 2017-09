Schorsing Lozano: bizarre fout van assistent-arbiter

Buitenspeler Hirving Lozano van PSV werd in het afgelopen weekend van het veld gestuurd in de wedstrijd van zijn werkgever tegen sc Heerenveen in Friesland. Vandaag heeft de vleugelspits te horen gekregen dat hij een schorsing krijgt, maar het is in ieder geval duidelijk dat de vierde man een ongelooflijke fout heeft gemaakt bij het opstellen van het wedstrijdformulier.



PSV-jurist Peter Fossen beschuldigde de KNVB gisteren van broddelwerk. Het Eindhovens Dagblad bericht: "Fossen diende onder meer het wedstrijdformulier van Heerenveen - PSV met een bijblad van de vierde man als stuk in. Daarin stond bij een tekening vermeld dat FC Groningen en PEC Zwolle tegen elkaar speelden. Meer inhoudelijk voerde hij aan dat Lozano voor de bal ging en met een been weggleed en dus geen tackle met twee benen inzette. PSV gaat daarom voor vrijspraak en vond dat tijdens het met 2-0 verloren duel een waarschuwing had volstaan."



De krant gaat verder: "Op het wedstrijdformulier stond ook dat Dumfries gewisseld was door een blessure na het duel met Lozano. De aanklager kon dit in haar repliek niet hard maken en liet het vervolgens in het midden. Fossen vond dit merkwaardig en stelde dat de betrokken arbiters naar één conclusie toe hebben willen redeneren."