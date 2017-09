Marcelo: "Hij is mijn moeilijkste tegenstander ooit"

Lionel Messi is ongetwijfeld één van de beste, zo niet de allerbeste, spelers aller tijden. Toch noemt één verdediger hem niet als de moeilijkste tegenstander.



Marcelo speelde zeer vaak tegen Messi, maar hij noemt Neymar als moeilijkste opponent. "Neymar is de moeilijkste. Ik ken hem ook als ploegmaat bij Brazilië, maar als tegenstander was hij het moeilijkste af te stoppen", vertelt Marcelo aan de Spaanse pers.



Hij noemt ook zijn beste ploegmaat ooit. "Ik heb met Ronaldo en Ronaldinho samengespeeld en ook met Van Nistelrooy, maar Cristiano Ronaldo is de beste en meest complete speler waarmee ik tot dusver samenspeelde", aldus de linksachter van de Spaanse topclub.





